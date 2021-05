Começa esta quarta-feira, 5 de maio, em Setúbal a quinta edição do festival Soam As Guitarras, que até setembro levará vários concertos a quatro cidades do país.

Conhecidos são já os cartazes do evento em Évora, Setúbal e Póvoa de Varzim, devendo ser anunciados em breve os espetáculos a decorrer em Oeiras.

Veja aqui as datas e os locais dos concertos que perfazem o cartaz do Soam As Guitarras:



SETÚBAL

5 de maio

João Pedro Pais convida Sérgio Mendes no Fórum Municipal Luísa Todi (20h30)



6 de maio

Nancy Vieira convida Fred Martins com participação especial de Bruno Chaveiro no Auditório Cinema Charlot - Auditório Municipal (21h)



7 de maio

O Gajo - estreia do espetáculo "Subterrâneos" no Auditório Cinema Charlot - Auditório Municipal (21h)



29 e 30 de setembro

Dead Combo - Fórum Municipal Luísa Todi (21h)



PÓVOA DE VARZIM



17 de junho

Miramar (Frankie Chavez e Peixe) no Cine-Teatro Garrett (22h)



18 de junho

Manuel de Oliveira com espetáculo "Entre Lugar", com João Frade & Sandra Martins. Participação especial: Marco no Cine-Teatro Garrett (22h)



19 de junho

Mafalda Veiga no Cine-Teatro Garrett (22h)



20 de junho

Sérgio Godinho com o espetáculo Os Fadinhos do Godinho no Cine-Teatro Garrett (18h)



ÉVORA



6 de maio

O Gajo - estreia do espetáculo "Subterrâneos" no Auditório Grande do Colégio Espírito Santo da Universidade (21h)



7 de maio

Nancy Vieira convida Fred Martins com participação especial de Bruno Chaveiro no Auditório Grande do Colégio Espírito Santo da Universidade (21h)