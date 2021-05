Numa entrevista de respostas rápidas, Carminho comentou o facto de, no ano passado, ter dito um palavrão durante um live stream.

"Eu não quis dizer aquilo à pessoas, não queriam que me ouvissem", explica a fadista, que na semana passada se apresentou ao vivo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. "Foi um desabafo, porque me estavam sempre a interromper [telefonando-me]. Eu não era muito boa a fazer lives e estava a ficar nervosa por não conseguir fazer aquilo do princípio ao fim. E [esse desabafo] foi mais famoso do que o live que eu fiz", diz Carminho, na Rádio Renascença.

Para finalizar a "entrevista-relâmpago", a artista respondeu à pergunta "achas que és a fadista mais antipática de todas?" "Até acho que sou simpática. Sou de facto reservada; não conto a minha vida a toda a gente, também porque não acho que tenha muito interesse. Mas acho que sou simpática", remata.