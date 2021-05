Blaya, grávida de sete meses, revelou o nome que, junto com o namorado, escolheu para o filho: Theo. A revelação foi feita no programa What's Up, da SIC Mulher, apresentado por Carolina Patrocínio.

"Primeiro foi Diego, mas depois disse ao meu namorado que há muita gente a escolher Diego", começou por dizer a artista, "eu disse 'Zeus' e ele disse 'Zeus não'. Então ficou Theo. Ele concordou e eu concordei e já estamos há algumas semanas em concordância, por isso é Theo".

Esta é a segunda gravidez de Blaya e a primeira vez que será mãe ao lado do atual companheiro, o produtor musical João Barradas. Há três anos, deu à luz Aura, fruto de uma relação anterior.