O trio canadiano METZ irá regressar a Portugal em abril de 2022, para apresentar ao vivo os temas do seu último trabalho, "Atlas Vending".

Os concertos, organizados pela Ritmos, terão lugar a 17 de abril no Hard Club, no Porto, e a 18 de abril no LAV, em Lisboa. As primeiras partes estarão a cargo de Psychic Graveyard.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais, pelo preço de 20 euros.