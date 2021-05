Afinal, a fotografia que Will Smith partilhou e que o mostrava fora de forma serviu de promoção a um novo documentário, focado na perda de peso.

Intitulado "Best Shape of My Life", o documentário foi produzido em parceria com o YouTube Originals e a Westbrook Media.

Em comunicado à imprensa, esta série é descrita como "divertida, inspiradora e aventureira", focando-se na forma como o ator "se desafia a melhorar cada aspeto da sua forma física, da agilidade, à força, à recuperação".

Após o anúncio da série, Will Smith voltou ao Instagram - e a mostrar o seu corpo. "Este é o corpo que me carregou durante a pandemia. Adoro-o, mas quero sentir-me melhor", escreveu.

O documentário tem data de estreia prevista para 2022.