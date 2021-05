Adele resolveu celebrar o seu 33º aniversário partilhando com os fãs três fotografias no Instagram e escrevendo na legenda "Thirty Free". Em apenas 50 minutos, a publicação já recebeu quase 2 milhões de gostos e os admiradores rapidamente reagiram com mensagens de parabéns e perguntas sobre um novo álbum.

"E onde está o álbum?", questiona um fã que, automaticamente, foi inundado com comentários de pessoas a pedirem-lhe para não pressionar a artista - que não edita um disco novo desde "25", de 2015 - e outros a brincarem com a situação e sugerindo teorias.

Um deles garante "O álbum chama-se '30' e o single será 'Free'. Vão por mim", outros dizem "espero que isto seja o nome do novo álbum" ou "33 seria um álbum fantástico".

Recorde-se que os três discos que a artista britânica editou até ao momento foram batizados com a idade que a artista tinha quando os gravou: "19" de 2008, "21" de 2011 e "25" de 2015.

No início de 2020, a artista prometeu que editaria um disco ainda no decorrer desse ano, o que poderá não ter acontecido devido à pandemia.