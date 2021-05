Ted Nugent deu um concerto perante uma audiência desprotegida, quando já sentia sintomas de covid-19.

Uma semana antes de revelar publicamente ter contraído a doença, Nugent atuou em Naples, no estado da Flórida, no mercado Oakes Farms Seed to Table.

Nem o guitarrista nem a sua esposa utilizaram máscara durante o evento, não se sabendo para já se outras pessoas, ou quantas, terão ficado infetadas.

O jornal local "Naples Daily News" escreve que Nugent afirmou, em palco, que o sudoeste da Flórida é "um dos sítios mais seguros onde se viver" porque "as autoridades metem gente má na cadeia".

E acrescentou: "as manchas azuis", ou seja, estados Democratas, "andam a despejar demónios nos nossos bairros".