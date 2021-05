Uma nova versão do vídeo onde brilha o histórico solo de guitarra de Prince em 'While My Guitar Gently Weeps', dos Beatles, na cerimónia de 2004 do Rock and Roll Hall of Fame, está a gerar burburinho, 17 anos depois. Considerada uma das melhores performances carreira de Prince, o solo estratosférico consegue ofuscar um elenco composto por Tom Petty, Jeff Lynne e Steve Winwood, os restantes intérpretes desta versão do clássico assinado por George Harrison, homenageado na noite de 15 de março de 2004 em Nova Iorque.

Um "director's cut" do realizador Joel Gallen é agora apresentado. “17 anos depois desta atuação espantosa, tive finalmente a oportunidade para reeditá-la ligeiramente, uma vez que havia alguns planos que me estavam a aborrecer. Adicionei vários grandes planos de Prince durante o solo. Penso que ficou melhor agora".

Veja aqui: