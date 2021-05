Os Red Hot Chili Peppers terão vendido todo o seu catálogo de canções à Hipgnosis por um valor a rondar os 116 milhões de euros, avança a "Variety".

A banda junta-se, assim, a nomes como Neil Young ou Shakira, cuja propriedade intelectual era já detida por este fundo. Em causa estão direitos de publishing fruto da monetização de composições musicais, algo que é garantido a compositores das obras e que se materializa em 'royalties', a soma paga ao autor ou compositor de cada obra pela utilização da mesma.

De acordo com a revista "Variety", fontes próximas do grupo afirmaram que o negócio foi impulsionado pelo advogado Eric Greenspan, juntamente com a Moebetoblame Music, responsável pelo catálogo dos Red Hot Chili Peppers.

Nem a Hipgnosis nem a banda prestaram quaisquer declarações.