Morreu o DJ e produtor de música eletrónica Pierce Fulton. O músico norte-americano tinha 28 anos e, segundo a família, sucumbiu a problemas de "saúde mental" na passada quinta-feira, 29 de abril.

"Parte-me o coração ter de partilhar convosco que o Pierce morreu na passada quinta feira à noite, depois de uma trágica batalha com a sua saúde mental", escreveu o irmão vais velho de Fulton, Griff, nas redes sociais do artista.

Na mensagem dirigida aos fãs, Griff acrescenta: "Ele adorava-vos muito a todos e queria dar-vos tudo o que tinha; e tinha tanto para dar. A todos os que ouviram as canções dele, um obrigado. Aos que compraram bilhetes para os seus espetáculos e dançaram com ele, obrigado. A todos aqueles que tiveram a sorte de se cruzar com ele e o fizeram sentir-se amado, obrigado".

Os primeiros sucessos de Fulton, 'Runaway' e 'Kuaga (Lost Time)', chegaram em meados da década passada, tendo depois colaborado com Martin Garrix e Mike Shinoda, dos Linkin Park, no tema 'Waiting for Tomorrow', de 2018. Gravou três álbuns, sendo o último deles, "Keeping the Little Things", do ano passado.

Além de colaborações como Bebe Rexha e o ator Ansel Elgort, no projeto Shirts & Skins, o músico assinou remisturas de temas de Usher, Bo Diddley ou Steve Aoki.