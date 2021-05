Pink achou que ia ser uma das vítimas mortais da covid-19, em março do ano passado, quando ficou infetada junto com o filho de quatro anos, Jameson, o que fez com que tenha decidido alterar o seu testamento.

"Isto vai parecer uma loucura, mas nós tivemos covid no ano passado, muito no início, em março, e foi tão tão mau que eu reescrevi o meu testamento", disse a artista norte-americana numa entrevista ao radialista Mark Wright.

Explicando que tanto ela como o filho ficaram bastante doentes, Pink diz que a dado momento achou que era "o fim" e que telefonou à sua melhor amiga para lhe pedir que dissesse à filha, Willow, o quanto a amava.

"Foi muito assustador e muito mau e como mãe pensas sobre aquilo que vais deixar aos teus filhos. O que é que lhe estou a ensinar? Será que vão conseguir vingar neste mundo? O que preciso de lhes dizer se for a última oportunidade para lhes dizer alguma coisa?", confessou a artista.