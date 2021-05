Aconteceu no passado domingo, 2 de maio, durante o evento Vax Live: The Concert to Reunite the World. Brian Johnson, vocalista dos AC/DC de regresso à sua banda, depois de um afastamento de vários anos devido a problemas de audição, subiu ao palco para cantar 'Back in Black', o clássico de 1980. Mas, em vez de Angus Young e companhia, Brian Johnson contou com outra banda atrás de si: os Foo Fighters.

Sobre a ocasião que reuniu artistas como Eddie Vedder, Jennifer Lopes ou J Balvin, e que será transmitido em plataformas como o YouTube no próximo dia 8 de maio, afirmou Dave Grohl: "Ainda não estamos a salvo. Mas deixem que vos diga que acredito que a música deve ser partilhada com as outras pessoas. Vamos trabalhar o melhor que conseguirmos para que possamos fazer isto [tocar ao vivo] todas as noites."

Veja aqui o vídeo de Brian Johnson com os Foo Fighters: