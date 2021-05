Sean Combs, o rapper e empresário que o mundo conheceu como Puff Daddy, P Diddy e só Diddy, decidiu mudar legalmente de nome: de Sean John Combs passou a Sean Love Combs. Nas redes sociais, mostrou a carta de condução para provar a alteração oficial.

"É oficial!!! Bem-vindos à era do Love", escreveu o músico no Twitter, partilhando também uma imagem do decreto do tribunal que afiança o seu novo nome, "preciso que nem levem a sério desta vez".

Recorde-se que, em 2017, Combs, responsável por sucessos como 'I'll Be Missing You' ou 'Been Around the World', tinha dito que tencionava alterar o seu nome para Brother Love (em português, "irmão amor", mas aparentemente resolveu dispensar a primeira parte.