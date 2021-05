O festival dinamarquês de Roskilde não se vai realizar este ano, anunciou esta terça-feira a organização.

O grande evento deveria acontecer entre 26 de junho e 3 de julho, com artistas como Strokes, Faith No More ou Thom Yorke - nomes em comum com o cartaz do NOS Alive, agendado para o Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, em julho.

Devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, porém, a 50ª edição de Roskilde foi novamente adiada.

"Finalmente recebemos um comunicado oficial com as restrições para o verão", escreveu a organização nas redes sociais. "Como já esperávamos, não podemos realizar o festival este verão. Voltamos a encontrar-nos em 2022", pode ler-se na mensagem onde os responsáveis se dizem "arrasados" pelo facto de não poderem organizar o evento e assim ajudarem a "entreter as comunidades que a crise do coronavírus destruiu em tantos casos."

A organização lamenta ter tido de tomar esta decisão e aponta o impacto da mesma nas causas que apoia. "Mas não seria possível juntar 130 mil pessoas este verão", salvaguardam.

É possível pedir o reembolso dos bilhetes, mas a organização apela a que os detentores dos mesmos os guardem para a edição de 2022, assim ajudando o festival numa altura de adversidade.