O Campo Pequeno, em Lisboa, irá acolher um novo evento-teste no próximo dia 9 de maio.

Ao palco subirão Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope, para uma sessão de espetáculos que terá início pelas 19h e que é organizada pela Everything Is New.

Este evento irá contar com a participação de 1000 pessoas, que serão divididas por quatro grupos. Será obrigatório usar máscara e apresentar um teste rápido antigénio negativo à covid-19, feito no próprio dia.

Os bilhetes já estão disponíveis através da Ticketline, pelo preço de 2 euros. A compra é concluída com o agendamento do teste.

Este evento não será, ainda assim, aberto a todo o público. Conheça a lista completa dos critérios de entrada:

- Exclusivo a residentes em Portugal

- Faixa etária entre os 18 e 65 anos

- Não pertençam a nenhum grupo de risco

- Não tenham estado em contacto com infetados nos últimos 14 dias

- Não tenham contacto regular com pessoas de risco

- Não tenham estado infetados com covid-19 nos últimos 90 dias

- Aceitem realizar teste-rápido no dia do espetáculo, com entrada permitida apenas a quem testar negativo

- Direito a reembolso se testar positivo

- Consentimento do tratamento de dados e permissão para serem contactados pela DGS