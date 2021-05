Durante boa parte da sua ainda breve carreira, Billie Eilish optou por usar roupas largas e desportivas. Agora, com a sessão fotográfica que realizou para a revista Vogue, a adolescente mostrou um outro lado de si.

Na entrevista a essa publicação, a norte-americana de 19 anos voltou a falar da sua relação com o seu corpo. No passado mês de outubro, uma foto de paparazzi mostrou a cantora com um top justo; as reações, positivas e também de troça, não se fizeram esperar. E mesmo os elogios aborreceram Billie Eilish, que parece dispensar o papel de porta-voz daqueles que se sentem bem na sua pele.

"Fiquei muito ofendida quando as pessoas disseram: 'Boa, ainda bem que ela se sente bem com o seu corpo 'grande'. Valha-me Deus. Ainda bem? Vão-se lixar. Quando a internet e o mundo valorizam muito uma pessoa por fazer algo que não é costume, põem essa pessoa num pedestal tão alto que só torna tudo pior."