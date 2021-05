Dorothea Taylor voltou a tornar-se viral, nas redes sociais.

A baterista amadora, que já foi apelidada de "madrinha da bateria", partilhou um vídeo no TikTok no qual ensina a fazer um toque duplo no instrumento. O vídeo já soma mais de 20 milhões de visualizações.

Não é a primeira vez que Dorothea se torna viral na internet. No ano passado, deu que falar com uma versão dos Disturbed.

Veja o vídeo: