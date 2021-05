O NOS Alive "dificilmente" acontecerá este ano, admite Álvaro Covões, diretor da Everything Is New, promotora do festival de Oeiras.

Para Álvaro Covões, a realização de grandes eventos "não depende só da evolução da pandemia em Portugal, mas da evolução em todo o mundo, nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa", afirmou ao jornal "Público". Lembrando a interdependência dos concertos em vários países - os artistas habitualmente fazem digressões internacionais, dependendo a logística das tournées dessa ligação entre várias datas -, Álvaro Covões acredita que "tudo o que seja internacional será adiado".

Quanto à decisão sobre o NOS Alive, que está marcado para julho, no Passeio Marítimo de Algés, Álvaro Covões diz que será tomada "na altura certa".

A música em Portugal já voltou a realizar-se, em salas com limite de lotação. Em curso estão também vários eventos-teste.