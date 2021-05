Um painel composto por 24 jurados do Wiwibloggs, site de fãs da Eurovisão, avaliou 'Love Is on My Side', canção dos Black Mamba que representará Portugal no festival europeu. A nota final é 4,32 em 10, com as pontuações a mostrarem uma divisão de opiniões.

A pontuação mais alta, 7,5 em 10, é dada pelo jurado Josh, que defende: "A canção é um groove bom e consistente, que mantém a toada do início ao fim, e a letra parece ser profundamente pessoal. O vocalista, Pedro, tem o fator x - a sua voz única e o seu estilo excêntrico captam a atenção".

Já Pablo, que dá à canção dos Black Mamba 1 em 10, escreve: "Para uma canção que defende uma história tão original, 'Love Is on My Side' é uma das mais monótonas do ano". Robyn, que dá 6 em 10 à canção, diz: "Sempre pensei que Portugal não deveria ter medo de enviar uma canção em inglês à Eurovisão, embora não fosse bem disto que estava à espera. Mas 'Love Is on My Side' resulta".

Segundo informação do Wiwibloggs, a média de 4,32 em 10 foi calculada retirando a pontuação mais baixa (1) e a pontuação mais alta (7,5) para ter em conta "potenciais preconceitos" e retirar valores que pudessem causar desequilíbrio nos resultados finais. Veja o vídeo com as reações do júri.