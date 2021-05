Tony Carreira anunciou a criação de uma associação com o nome da sua filha, Sara Carreira, que morreu no final do ano passado, vítima de um acidente de viação. A associação destina-se a ajudar crianças e jovens, através da atribuição de bolsas de estudo.

"A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração", escreveu Tony Carreira. "Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo."



"A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou. Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostaríamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo", explica o cantor português, agradecendo a ajuda dos que o apoiaram na criação da Associação Sara Carreira. "É através do amor, do amor da Sara, que gostaríamos de mudar o futuro de quem mais precisa!"