Rui Massena, convidado desta semana do podcast Posto Emissor, revela que na adolescência, além dos grandes compositores clássicos, ouvia bandas portuguesas mas não grupos estrangeiros, tirando raras exceções.

“Eu não adorava a escola, adorava a escola de música e lá todos tínhamos as mesmas músicas", explica o maestro, pianista e compositor, "os únicos grupos de que me lembro da adolescência e que me marcaram são os Xutos, os Peste & Sida e GNR. Tudo o que eram grupos estrangeiros que na altura se ouvia imenso eu não conhecia. Ainda hoje não conheço".

Ouça a partir dos 25m 45s.

