Em 2011, Kim Kardashian já era uma figura bem conhecida, sobretudo nos Estados Unidos, onde o reality show "Keeping Up With the Kardashians" já estava em exibição há quatro anos.

Porém, nem as estrelas são imunes a ficarem nervosas perante a presença de outras celebridades. Foi o que aconteceu a Kim Kardashian quando Prince a viu na plateia de um concerto no Madison Square Garden de Nova Iorque e a chamou a subir ao palco.

Dançando à sua volta, Prince não conseguiu que Kim Kardashian descontraísse, acabando por lhe dizer: "sai do meu palco". Mais tarde, a norte-americana explicou no Twitter que ficou demasiado nervosa quando Prince a tocou, daí ter ficado momentaneamente "paralisada" na sua presença.