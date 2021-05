Os fãs dos Queen têm nas mãos a possibilidade de verem o famoso espetáculo no Live Aid, em 1985, ser recriado em Lego.

Mincher_Lee, utilizador do site da marca, construiu uma réplica do palco desse evento, com sete figuras: a banda completa e três operadores de câmara.

Caso este projeto consiga obter mais de 10 mil apoiantes, a Lego poderá considerá-lo para comercialização, dividindo royalties com o seu criador. Poderá apoiar o projeto através deste link.