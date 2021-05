Carolina Deslandes lançou um tema novo, dedicado à sua mãe, Inês Martinez, como forma de assinalar o Dia da Mãe.

"Demorei dez anos a escrever sobre a minha mãe", começou por escrever a cantora, no Instagram. "No dia da final do 'The Voice Kids', depois de a ter abraçado em palco, fui para casa a pensar que não ando a ser boa filha. E que expresso pouco a minha gratidão".

"Fiz esta canção e decidi gravá-la e lançar hoje. Ela não sabia, também. Está aqui. Chama-se 'São Rosas' e tem todo o meu coração. Amo-te, mãe", rematou.

Ouça aqui 'São Rosas':