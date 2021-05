Foi divulgado o primeiro vídeo da nova temporada de "Dexter".

O vídeo, intitulado "Misunderstood",mostra a personagem principal a trabalhar como lenhador, no estado do Oregon, de onde parte novamente para Miami.

A nova temporada de "Dexter", que retoma a partir de um final que deixou muitos fãs desapontados, voltará a contar com Michael C. Hall no papel do famoso assassino. A temporada contará no total com 10 novos episódios.

Veja o vídeo: