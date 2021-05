A presença de Elon Musk, num episódio futuro do programa de televisão "Saturday Night Live", está a gerar polémica.

O multimilionário, patrão da Tesla, será o apresentador convidado do episódio que será emitido a 8 de maio.

Alguns membros do elenco do programa mostraram-se incomodados com o convite feito a Musk, devido às posições hostis deste para com os sindicatos e às suas anteriores declarações negacionistas da covid-19.

Entre as vozes discordantes apontadas pelo site "Consequence of Sound" estão Aidy Bryant, Bowen Yang e Andrew Dismukes, dois membros do elenco e um guionista, que expressaram o seu desagrado nas redes sociais.

Porém, o produtor executivo do programa, Lorne Michaels, afirmou já que quaisquer membros do elenco que não queiram aparecer ao lado de Elon Musk não serão obrigados a fazê-lo. Nenhum destes membros anunciou, para já, qualquer intenção de não aparecer neste episódio.