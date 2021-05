A filha de Dave Mustaine está já a dar os primeiros passos na música.

Electra Mustaine acaba de editar 'Evergreen', primeiro single do seu álbum de estreia, com data de lançamento prevista para 2022.

No entanto, Electra decidiu não seguir as pisadas do pai; em vez do thrash metal dos Megadeth, a cantora optou por uma sonoridade electropop, descrevendo 'Evergreen' como uma canção que "partilha as experiências pelas quais passei na música e na vida".

"Tentei fugir à identidade do meu pai, criando algo musicalmente oposto mas que me soava autêntico", acrescentou.

Ouça 'Evergreen':