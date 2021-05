A Praça da Canção, em Coimbra, será palco do terceiro concerto teste-piloto em Portugal, com atuações de Anaquim, The Twist Connection, Birds are Indie e Portuguese Pedro. O evento, organizado no âmbito da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027, decorre dia 8 de maio, tem início às 20h30, com abertura de portas às 19h15.

Organizado pela Câmara Municipal de Coimbra, a APEFE – Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, APORFEST - Associação Portuguesa de Festivais de Música e a APSTE - Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos, o evento terá como objetivo “obter os estudos clínicos pelas autoridades de saúde que permitam o aumento das lotações de salas de espetáculos e a viabilidade de grandes eventos, como os festivais ou festas da cidade”. Esta semana tiveram lugar em Braga os dois primeiros eventos-teste piloto, com atuações do humorista Fernando Rocha e do músico Pedro Abrunhosa, espetáculos que o Expresso acompanhou.

De acordo com comunicado da promotora Everything Is New, este evento teste-piloto na Praça da Canção contará com uma preparação para uma plateia em pé de 1.000 pessoas, divididas em grupos de 250. O uso da máscara e a apresentação do teste rápido antigénio negativo feito no dia do espetáculo é obrigatório.

Os bilhetes, disponíveis na Ticketline, têm um custo de 2 euros - com teste incluído. A receita do espetáculo reverterá para a União Audiovisual. A compra dos bilhetes é concluída através do agendamento de um Teste Rápido Antigénio (por colheita de exsudado nasofaringe), realizado no dia 8 de maio a partir das 10h, pela Cruz Vermelha Portuguesa, na Praça da Canção.

Os espectadores deverão responder a estes critérios para a sua participação nos eventos teste-piloto:

- Exclusivo a residentes em Portugal;

- Faixa etária entre os 18 e 65 anos;

- Não pertençam a nenhum grupo de risco;

- Não tenham estado em contacto com infectados nos últimos 14 dias;

- Não tenham contacto regular com pessoas de risco;

- Não tenham estado infetados com COVID-19 nos últimos 90 dias;

- Aceitam realizar teste-rápido no dia do espetáculo, com entrada permitida apenas a quem testar negativo;

- Direito a reembolso se testar positivo;

- Consentimento tratamento de dados e permissão para serem contactados pela DGS.