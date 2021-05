Kelly Rowland afirmou à revista "People" que o parto do seu filho foi transmitido, via Zoom, para a sua família e amigos próximos - entre estes as suas ex-colegas nas Destiny's Child, Beyoncé e Michelle Williams.

"Puderam todos ver o Noah a vir ao mundo", disse. "Foi lindo. Elas [Beyoncé e Michelle] são tias incríveis".

Noah, o segundo filho de Kelly Rowland, nasceu a 21 de janeiro. É fruto do seu casamento com o seu manager, Tim Weatherspoon.

Em outubro, a cantora anunciou a sua gravidez numa entrevista com a "Women's Health". "Tínhamos vindo a falar sobre [ter outro filho], mas depois houve a covid... Decidimos ver no que dava. Pensei que os meus fãs iriam ficar desapontados: queriam um álbum e levaram com um bebé", brincou.