Billie Eilish divulgou um vídeo para o seu novo single, 'Your Power'.

O vídeo foi realizado pela própria, e filmado em Simi Valley, Califórnia. Não é aconselhado a quem tenha fobia a anacondas.

A artista norte-americana referiu-se a 'Your Power' como "uma das minhas canções favoritas, entre as que compus", e admitiu sentir-se "vulnerável" ao colocá-la no mundo.

"É sobre muitas situações diferentes, que testemunhámos ou pelas quais passámos. Espero que possa inspirar uma mudança", acrescentou.

Veja o vídeo: