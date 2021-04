Os Kings of Convenience de Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe vão regressar a Portugal para dois concertos em 2022. A dupla norueguesa sobe aos palcos do Coliseu do Porto a 16 de maio e do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 18 de maio.

Os bilhetes custam entre os €25,00 e os €40,00 e estarão à venda a partir de 7 de maio.

Consigo, o duo traz um novo álbum, o primeiro em 12 anos, intitulado "Peace or Love", que tem edição agendada para o dia 18 de junho e a canção 'Rocky Trail', que pode ser escutada abaixo, como primeiro single.

"Peace or Love", que sucede a "Declaration of Dependence", de 2009, foi gravado ao longo de cinco anos em cinco cidades diferentes. Sobre 'Rocky Trail', Øye explica: "É outra composição clássica do Eirik, que habitualmente ignora o standard verso-refrão-verso. É música pop, mas não como a conhecemos".