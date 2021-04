Kelly Osbourne insurgiu-se contra a chamada cancel culture, ou "cultura de cancelamento", durante uma entrevista à Extra TV.

As declarações de Kelly surgem na sequência da saída da sua mãe, Sharon, do programa de televisão "The Talk", da CBS, após acusações de racismo.

"O mundo é assustador, mas é uma honra fazer parte dele quando há mudanças maravilhosas a acontecer", começou por dizer.

"Não sabia o que se passava neste país, porque pensava que bastava não ser racista. Mas tem que se ser constantemente não racista, temos que nos educar e aprender, e não ter medo de cometer erros".

A filha de Ozzy Osbourne acredita, assim, que as pessoas devem ser corrigidas e não ostracizadas. "Toda a gente teme a cultura de cancelamento. Que se lixe. Devia haver uma cultura de aconselhamento".

"Cometi erros, como a minha mãe, como toda a gente. Há duas narrativas em cada história, e os media só te mostram uma, a que tiver mais cliques", rematou.