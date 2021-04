Os espetáculos de John Cleese no Coliseu de Lisboa voltaram a ser adiados.

Inicialmente marcados para maio de 2020 e adiados para junho de 2021, os espetáculos deverão agora acontecer a 5, 6, 7, 8 e 9 de junho de 2022.

O lendário ator e humorista dos Monty Python e da série "Fawlty Towers" trará a Portugal a digressão de título “Last Time To See Me Before I Die”.

Os bilhetes já comprados são válidos para as novas datas. Segundo a promotora, os bilhetes comprados tanto 3 de maio de 2020 como para 18 de junho de 2021 são válidos para 5 de junho de 2022; os de 4 de maio de 2020 e 19 de junho de 2021 para 6 de julho de 2022; os de 5 de maio de 2020 e 20 de junho de 2021 para 7 de junho de 2022; os de 6 de maio de 2020 e 21 de junho de 2021 para 8 de junho de 2022; e os de 7 de maio de 2020 e 22 de junho de 2021 para 9 de junho de 2022.