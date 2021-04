Após duas décadas a atuar com regularidade, quer em Portugal quer no estrangeiro, António Zambujo garante que gosta "de todo o tipo de público", mas que há diferenças entre as audiências de cada região e cada país.

"O Alentejo, não sei se por timidez [das pessoas], é considerado por muitos dos meus colegas como o sítio mais difícil, mais frio, mais difícil de se chegar ao público", partilha o músico de Beja.

"O norte é completamente diferente, mas também depende das salas", aponta o autor de "António Zambujo Voz e Violão". "Eu gosto de todo o tipo de público. Se for mais expectante, também é desafiante porque queres conquistá-lo.

