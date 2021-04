Jon Bon Jovi assinalou, com um post no Instagram, o 32º aniversário do seu casamento com Dorothea Hurley, a sua "namoradinha do liceu".

O casamento do líder dos Bon Jovi é um dos mais duradouros do mundo da música e o músico norte-americano quis assinalar a ocasião com os seus seguidores.

"Se fiz alguma coisa bem no liceu foi apaixonar-me por esta miúda. Feliz 32º aniversário de casamento, amor", escreveu Jon Bon Jovi, partilhando fotos antigas do casal.

Namorados desde os tempos da escola, Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley casaram em segredo numa paragem da digressão do álbum "New Jersey", em 1989. A banda estava em Los Angeles e Jon Bon Jovi e a noiva 'fugiram' para casar em Las Vegas, mais precisamente na Graceland Wedding Chapel.

O casal tem quatro filhos: Stephanie Rose, de 28 anos, Jesse James Louis, de 26, Jacob Hurley, de 19, e Romeo John, de 17.

Veja aqui alguns dos casamentos mais duradouros do mundo da música.