Dave Grohl levou a sua filha, Violet, ao programa de televisão de Jimmy Kimmel. Mas os dois não estiveram sozinhos: acompanharam-nos Krist Novoselic, Dave Lombardo (ex-Slayer) e Greg Kurstin, colaborador dos Foo Fighters.

Esta banda "improvisada" interpretou 'Nausea', tema da lendária banda punk X, de Los Angeles. O mote foi a promoção de "What Drives Us", documentário de Grohl em que este entrevista várias estrelas rock sobre a sua experiência com digressões.

Veja a performance: