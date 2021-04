Rui Massena, maestro, pianista e compositor, é o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, o músico fala sobre o novo EP "20Perception", nascido em contexto de pandemia e que o fez colocar de lado um álbum que já tinha terminado, mas também sobre os vídeos que o próprio filmou para cada uma das seis peças do disco.

Uma adolescência repartida entre a escola e a aprendizagem de música, a guitarra de Coimbra do avô, o cruzamento entre a música clássica e a música popular, os desafios de dirigir uma orquestra, a remuneração irrisória das plataformas de streaming e o impacto psicológico do afastamento dos palcos, devido à pandemia, foram outros temas da conversa com Rui Massena.

Também neste Posto Emissor, falamos dos eventos-teste que decorrem em Braga, do novo álbum dos britânicos London Grammar e deixamos algumas sugestões de concertos que se realizam nos próximos dias.

A apresentação do 58º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.