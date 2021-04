Alicia Keys partilhou um vídeo no qual canta com o seu filho mais velho, Egypt, de 10 anos.

Juntos, mãe e filho fazem uma versão 'caseira' de Sweet Dreams (Are Made Of This)', o êxito dos Eurythmics, lançado em 1982.

No vídeo, Alicia Keys canta, enquanto o filho toca piano. Mais tarde, Egypt junta-se à mãe no refrão.

"Adoro participar nos ensaios dele e poder ser a sua cantora de apoio! Ele está a fazer magia", congratulou-se Alicia Keys no Instagram.

Veja aqui o vídeo partilhado por Alicia Keys, que tem dois filhos - Egypt, de 10, e Genesis, de 6 - do seu casamento com o produtor Swizz Beatz, com quem está há 11 anos.