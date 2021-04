Nick Cave escreveu um longo texto sobre Anita Lane, sua antiga colaboradora musical e ex-namorada, falecida aos 61 anos.

"Quando pensamos que já conhecemos a mágoa, que já nos habituámos a ela - tornando-nos mais fortes, mais sábios e mais resilientes - e que nada mais nos pode magoar neste mundo, a Anita morre", lamenta o australiano, partilhando, a pedido dos fãs, algumas das suas recordações favoritas de Anita Lane, que recorda como alguém dotado de uma energia "desenfreada, instável e fatal que a acompanharia durante toda a vida."

"Toda a gente queria trabalhar com ela, mas isso era como tentar guardar um relâmpago numa garrafa. O Mick Harvey conseguiu levá-la para o estúdio, mas esses registos preciosos são apenas uma amostra do que ela era. A Anita era a mais inteligente e talentosa de todos nós, de longe."

"Era o cérebro por detrás dos Birthday Party e escreveu muitas das suas canções. Também escreveu ‘From Her to Eternity’, ‘The World’s a Girl’, 'Sugar in a Hurricane’ e a minha favorita dos Bad Seeds, ‘Stranger Than Kindness’. Como é que alguém tão luminoso podia carregar tanta escuridão?", pergunta-se Nick Cave.

"Bebia gin de um biberão. Desprezava o conceito de musa, mas era a musa de toda a gente. Falava com voz de criança e era a minha melhor amiga", resume ainda Nick Cave."Quando falei com ela ao telefone há dois meses, parecia estar a um milhão de quilómetros. Adorava os seus filhos acima de tudo - eram o seu orgulho e a sua alegria. Era tão fácil como assustador amá-la."

