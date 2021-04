Kanye West ainda não tirou a sua aliança de casamento do dedo, apesar de o seu divórcio de Kim Kardashian ir já avançado.

O rapper foi visto com a aliança durante uma visita surpresa à casa do produtor DJ Khaled, que edita esta semana álbum novo.

Num vídeo partilhado pelo próprio DJ Khaled, é possível ver Kanye a ouvir música, de braços no ar, com a aliança ainda no anelar esquerdo.

Kanye West ainda não comentou publicamente o fim do seu casamento com Kim. Em fevereiro, a empresária pôs fim a uma relação de sete anos, solicitando a custódia dos quatro filhos do casal.