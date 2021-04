O festival Bons Sons, que estava agendado para o próximo mês de agosto, não se irá realizar este ano.

Segundo a organização do evento de Cem Soldos, Tomar, o Bons Sons regressa em 2022, devendo realizar-se de 12 a 15 de agosto do próximo ano.

Além da pandemia de covid-19, a organização dá outra razão para o adiamento: a realização de obras de requalificação do largo (Largo do Rossio) e do centro de Cem Soldos, "área ocupada pela quase totalidade do recinto do Bons Sons. Esta requalificação significa o aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento", pode ler-se em comunicado.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para 2022. Quem quiser pedir o reembolso deve contactar a organização através do mail bilhetes@bonssons.pt, entre 16 de agosto e 2 de setembro deste ano.