O Download Festival anunciou mais nomes para o cartaz da sua edição de 2022.

Aos anteriormente anunciados Kiss, Iron Maiden e Biffy Clyro, que serão cabeças de cartaz, juntam-se agora os Korn, Deftones, Megadeth, Rise Against ou Descendents, entre outros.

Os principais nomes do Download costumam encetar digressões europeias que passam por Portugal. Foi o caso dos Slipknot (no VOA Heavy Rock), dos Tool (concerto em nome próprio) ou dos Smashing Pumpkins (no NOS Alive), em 2019.

O Download Festival é considerado um dos maiores festivais de metal de todo o mundo, tendo lugar no Donington Park, em Leicestershire, Reino Unido. A edição de 2022 realiza-se de 10 a 12 de junho e os bilhetes já se encontram à venda.