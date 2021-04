Arranca esta quinta-feira, 29 de abril, a sétima edição do festival Montepio Às Vezes o Amor.

Ao longo das próximas semanas, o evento levará concertos de 13 artistas nacionais a várias cidades de norte a sul de Portugal.

O projeto Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, dá hoje o pontapé de saída, com um concerto já esgotado no Coliseu do Porto. Amanhã, atuam no Coliseu de Lisboa (também já não há bilhetes).

Hoje e amanhã os GNR estarão no Teatro Municipal de Vila do Conde e, a partir de meados de maio, The Gift, Luísa Sobral, Sara Tavares, Carlão, Paulo Gonzo, Fernando Daniel, Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco, Moonspell, Jorge Palma e Salvador Sobral integrarão o cartaz que pode consultar aqui:

29 abril: Deixem o Pimba em Paz no Coliseu do Porto

29 e 30 abril: GNR no Teatro Municipal de Vila do Conde

30 abril: Deixem o Pimba em Paz no Coliseu de Lisboa

14 maio: The Gift no Altice Fórum de Braga

14 maio: Luísa Sobral no Cine-Teatro Paraíso de Tomar

14 maio: Sara Tavares no Teatro Sá da Bandeira de Santarém

14 maio: Carlão no Centro de Congressos de Aveiro

15 maio: Paulo Gonzo no Teatro Virgínia de Torres Novas

15 maio: Fernando Daniel no Auditório Carlos do Carmo, Lagoa

15 e 16 maio: Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco no Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

21 maio: Moonspell no Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco

27 maio: Jorge Palma no CCC das Caldas da Rainha

31 julho: Salvador Sobral canta Brel no Convento São Francisco, Coimbra