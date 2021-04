Carminho, que esta sexta-feira, 30 de abril, atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, refletiu sobre a paragem a que a pandemia a obrigou, reconhecendo que a mesma teve um aspeto positivo, por coincidir com o nascimento do seu filho.

"Eu estou ótima, mas devo ser uma num milhão", reconhece a fadista, em entrevista à Rádio Renascença. "Esta paragem coincidiu com o facto de eu ter tido um filho. [De outra forma] nunca iria [perceber] que era preciso parar mesmo para ter um filho. Foi uma coincidência, mas acabei por tirar partido da paragem."



Desde o lançamento de "Maria", no final de 2018, Carminho não pôde apresentar o disco ao vivo com muitos concertos, sobretudo em Portugal. "De repente, houve uma pandemia, tive um filho, houve toda uma revolução dentro de mim... [por isso] acho que este concerto já vai ser um concerto novo, apesar de o disco ser de 2018."

O concerto de Carminho no CCB no dia 30 de abril começa às 19h.