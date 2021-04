Apesar de não ser considerar saudosista, António Zambujo considera que os 28 concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto que deu, em 2016, com Miguel Araújo, estão entre os mais memoráveis da sua carreira.

"Não sou nada de me agarrar ao passado, mas foi muito marcante nas nossas vidas, quer na minha quer na do Miguel", disse António Zambujo no podcast da BLITZ, Posto Emissor.

Cinco anos volvidos, o alentejano continua, porém, sem entender a razão do inédito feito. "São coisas que só acontecem uma vez na vida. Não há como explicar. Dois tipos com uma guitarra... tenho a ideia que foram quase 90 mil bilhetes vendidos, uma cena assim meio chalupa."

Ouça a resposta de António Zambujo pelos 42m 07.