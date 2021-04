Anunciados na passada semana pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, os eventos-teste piloto ao ar livre, previstos para a zona exterior do Altice Forum, em Braga, terão lugar esta semana: quinta e sexta-feira. O primeiro - a realizar-se esta quinta-feira - será um espetáculo de comédia com o humorista Fernando Rocha, com início previsto às 20h (abertura de portas às 18h45). Terá 400 lugares sentados, com distanciamento de 3 metros quadrados entre cadeiras. Na sexta-feira, Pedro Abrunhosa convida dois músicos para um espetáculo musical, com início à mesma hora (abertura de portas também 1h15 antes do início) e lotação limitada igualmente a 400 pessoas, desta vez em pé, com máscara e distanciamento social, em lugares assinalados num espaço que tem, de acordo com especificações do equipamento, capacidade para 20 mil pessoas em pé.

A compra dos bilhetes, através da Ticketline, só é concluída após o agendamento de um Teste Rápido Antigénio (por colheita de exsudado da nasofaringe), realizado nos dias dos espetáculos a partir das 10h, pela Cruz Vermelha Portuguesa, no Altice Forum Braga.

De acordo com a Everything Is New - que comunica este evento promovido pela APEFE - Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, APORFEST - Associação Portuguesa de Festivais de Música e APSTE - Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos - todos os espectadores deverão responder a vários critérios:

- Exclusivo a residentes em Portugal;

- Faixa etária entre os 18 e 65 anos;

- Não pertençam a nenhum grupo de risco;

- Não tenham estado em contacto com infectados nos últimos 14 dias;

- Não tenham contacto regular com pessoas de risco;

- Não tenham estado infetados com COVID-19 nos últimos 90 dias;

- Aceitam realizar teste-rápido no dia do espetáculo, com entrada permitida apenas a quem testar negativo;

- Direito a reembolso se testar positivo;

- Consentimento tratamento de dados e permissão para serem contactados pela DGS.

Os dois espetáculos terão um custo simbólico de 2 euros, com o valor dos mesmos a reverter para a CERCI (Cooperativa de Educação e Reabilitação para Cidadãos mais Incluídos) de Braga.

Estes eventos teste-piloto são realizados em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), para definição de novas orientações técnicas no setor da Cultura, visando abrir caminho à possibilidade de "alteração da orientação em vigor", que define limites de público, em função do distanciamento físico e da área disponível, em equipamentos culturais, como salas de teatro e cinema, e na realização de programação ao ar livre.