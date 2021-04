Morreu Anita Lane, artista australiana e antiga colaboradora de Birthday Party e Bad Seeds. A artista tinha 62 anos e a causa da sua morte ainda não foi revelada. A notícia é avançada pelo site Louder Than War.

Coautora de canções como ‘A Dead Song’, ‘Dead Joe’ e ‘Kiss Me Black’, dos Birthday Party, e de ‘From Her To Eternity’ e ‘Stranger Than Kindness’, dos Bad Seeds, Anita Lane trabalhou também com os Einstürzende Neubauten e Kid Congo Powers.

Do seu trabalho a solo destacam-se os álbuns "Dirty Pearl", de 1993, que contou com as colaborações de Nick Cave e também Barry Adamson, Blixa Bargeld e Mick Harvey, dos Bad Seeds, e "Sex O'Clock", de 2001. Anita Lane foi namorada de Nick Cave entre o final dos anos 70 e meados dos 80.