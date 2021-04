A produtora de Leonardo DiCaprio, a Appian Way, adquiriu os direitos sobre "Mais Uma Rodada", filme vencedor do Óscar para Melhor Filme Internacional.

O objetivo é criar um remake em inglês do filme, que deverá ser protagonizado pelo próprio Leonardo DiCaprio. O ator substituiria, assim, Mads Mikkelsen no papel principal.

O filme, sobre professores que decidem beber um pouco mais para tentar ver a vida com outros olhos, irá estrear esta quinta-feira em Portugal. Não se sabe ainda quando terão início as filmagens do remake.