Os fãs de Lana del Rey terão direito a não um, não dois, mas três álbuns de estúdio este ano.

Depois do lançamento de "Chemtrails Over the Country Club", em março, e de "Rock Candy Sweet", que sairá em junho, a cantora anunciou agora a edição de "Blue Banisters" a 4 de julho.

Veja a capa do álbum: