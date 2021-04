'Love Is on My Side', canção dos Black Mamba que representará Portugal na Eurovisão, está neste momento na posição mais alta que já ocupou no ranking que agrega as principais casas de apostas, desde que se sagrou vencedora do Festival da Canção. A canção portuguesa encontra-se na 24ª posição entre 39 concorrentes, confirmando uma tendência ascendente demonstrada nos últimos dias.

Desde que saíram vitoriosos do certame nacional, a 6 de março, os Black Mamba chegaram a ocupar um desapontante 29º posto ainda em março, estabilizando-se depois entre a 25ª e a 26ª posições nesta lista de 18 casas de apostas mantida pelo site Eurovisionworld.

Nas 'odds' para a semifinal onde se apresentará, agora apenas contando com os palpites das 7 casas de apostas que permitem votar nas eliminatórias, 'Love Is On My Side' permanece fora dos apurados, em 12º lugar, mas também aqui os últimos indicadores têm sido mais animadores: há uma semana que a canção de Portugal alterna entre a 11ª e a 12ª posições, não muito longe da última vaga para a final (o 10º lugar), ocupado há quase um mês (e sem oscilações) pela Áustria, país que no ranking mais alargado está inclusivamente dois lugares abaixo de Portugal.

Para chegar à final de 22 de maio, em Roterdão (Países Baixos), Portugal precisa de passar a segunda semifinal, que se realiza dois dias antes. Só as 10 primeiras classificadas de cada semifinal passam à final.